البيت الفني للفنون الشعبية يكرم رجال الأمن لأمانتهم ورد 48 ألف جنيه لصاحبها‎

كرم الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، رجال الأمن بالبيت، وأهدى لهم شهادات تكريم تقديرًا لجهدهم الكبير في الحفاظ على استقرار الحالة الأمنية للبيت ويقظتهم المتواصلة طوال اليوم.

وقال عطوة أن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وافق على منح إدارة الأمن مكافأة مالية تقديرًا لأمانتهم وجهدهم الكبير في الحفاظ على أمن البيت بكافة مواقعه، كما وجه الشكر لكل رجال أمن البيت بصفة عامة، ولأشرف عبادي، ومحمد أبوالحسن بصفة خاصة لما يتصفون به من حسن الخلق ووعيهم الكامل بما يقع على عاتقهم من مسؤولية للحفاظ على أمن البيت واستقراره، مشيرًا أنهم يبذلون جهدا كبيرا فى المتابعة الأمنية وحماية كل المواقع التابعة للبيت وخاصة مايتم الآن من تطوير بمقر السيرك القومي بالعجوزة.

جاء ذلك بعد أن عثر أشرف عبادي المشرف العام على أمن البيت، يرافقه محمد أبو الحسن مشرف الأمن بمسرح البالون، على مبلغ 48 ألف جنيه خلال تفقدهما الحالة الأمنية الساعة الواحدة صباحًا بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، حيث لاحظوا وجود شنطة جينز موجودة في الصالة، وبفحصها لمعرفة ما بداخلها وجدوا المبلغ، وتم التحفظ على الشنطة بجميع محتوياتها بمكتب الأمن.

وبعد البحث والتحري والاتصالات تم معرفة صاحب الشنطة، الذي حضر لاستلام المبلغ بموجب إيصال استلام إلى جانب استلام جميع محتويات الشنطةوذلك بعد التأكد من شخصيته والتحقق من البيانات.

من جانبه قدم المهندس محمد خبازة مدير عام مسرح البالون، التحية والتهنئة لجميع العاملين بإدارة الأمن على يقظتهم وأمانتهم، وقام بتعليق شهادة شكر وتقدير بلوحة الإعلانات بمسرح البالون فور إعلامه بالحدث.