المتهم بإلقاء زوجته من الدور الرابع بالبساتين ينكر: اختل توازنها

أنكر المتهم بقتل زوجته بالبساتين إلقائها من الدور الرابع، وقال إن توازنها اختل أثناء تهديدها له بإلقاء نفسها أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب وضعه المالى.

وذكر المتهم فى تحقيقات النيابة إلى أنه اعتاد الشجار مع زوجته عقب تردى وضعه المادى، وصدور عدة أحكام قضائية عليه بسبب شيكات بدون رصيد، مشيرا ًإلى أن أهل زوجته اتهموه بقتلها بناء على هذه المشاجرات.

وأكد المتهم أن يوم الحادث نشبت بينهم مشاجرة عقب رفضه عملها لمساعدته، وهددت بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، ووضعت قدمها على سور النافذة فاختل توازنها فسقطت.