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الجيش الأفغاني يحرر 45 أسيراً بينهم رجال شرطة لدى طالبان

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الجيش الأفغاني يحرر 45 أسيراً بينهم رجال شرطة لدى طالبان الجيش الأفغاني يحرر 45 أسيراً بينهم رجال شرطة لدى طالبان

الجيش الأفغاني (أرشيفية)

تمكنت قوات الأمن الأفغانية اليوم السبت، من تحرير 45 شخصاً كانوا محتجزين لدى حركة طالبان في جنوب شرقي أفغانستان، وذلك في عملية ما زالت جارية حتى الآن ضد هذه الجماعة المتمردة، حسبما أفاد مصدر رسمي.

وقال المتحدث من وزارة الدفاع دولت وزيري، إنه “تم تحرير 45 شخصاً من سجن تابع لطالبان في عملية ما زالت مستمرة في مدينة غيرو بولاية جزني”، وفقًا لما اوردته وكالة الانباء الأسبانية “إفي”.

وأضاف أن “22 من الأسرى عناصر شرطة احتجزتهم الجماعة المتمردة”، دون أن يوضح مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه العملية مع تزايد المواجهات بين قوات الأمن وعناصر طالبان في 15 ولاية من إجمالي 34 بالبلاد.

وتزايد نشاط حركة طالبان في البلاد عقب انتهاء بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أواخر عام 2014 على الرغم من أن الحلف ما زال يبقي على نحو 12 ألف جندي للقيام بمهام تدريبية واستشارية لقوات الأمن المحلية.

وما زالت الولايات المتحدة أيضاً تبقي على نحو 9 آلاف و800 جندي في البلد الآسيوي في إطار بعثة التدريب ومكافحة الإرهاب.

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