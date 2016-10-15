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«القوى العاملة»: غدًا.. فتح باب تلقي طلبات راغبي التدريب على «الخدمات البترولية»

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«القوى العاملة»: غدًا.. فتح باب تلقي طلبات راغبي التدريب على «الخدمات البترولية» «القوى العاملة»: غدًا.. فتح باب تلقي طلبات راغبي التدريب على «الخدمات البترولية»

وزير القوي العاملة

تبدأ وزارة القوي العاملة غدا الأحد، وحتي يوم الخميس المقبل، في قبول طلبات الدفعة الثالثة، من الراغبين في التدريب من الشباب مجانًا، علي تصنيع وتجميع وانتاج معدات الخدمات البترولية، وحفر آبار البترول والمياه ، وسوف يمنح المتدرب بدل انتقال شهري 1000 جنيه ، ولمدة 3 شهور فترة التدريب النظري والعملى.

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة فى بيان صحفي، إنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا علي دبلوم المدارس الفنية الصناعية “نظام الـ 5 سنوات” ، ومؤهل فني صناعى فوق المتوسط، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، مع الإلمام باللغة الإنجليزية والسن من 19 حتي 25 سنة من ذكور فقط.

وأشار الوزير إلي أنه يشترط في المتقدم للتدريب، أن يكون من سكان محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية ، حيث سيتم إجراء البرنامج التدريبي النظري لمدة شهر في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور، والعملى لمدة شهرين بمركز التدريب المتخصص التابع بشركة ويزر فورد الأمريكية بالمعادي.

وأضاف، أنه سوف يتم إجراء مقابلات شخصية وتوجيه مهني، فضلا عن اختبارات نفسية وسلوكية لاختيار المتقدمين من قبل الوزارة، وشركة ويزرفورد الأمريكية ،ومؤسسة مصرالخير، وسوف يمنح المتدرب شهادة معتمدة من الوزارة والشركة ومؤسسة الخير بالاشتراك مع S.P.E ، فضلا عن منح المجتازين للإمتحان شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وأوضح سعفان، أن الطلبات تقدم ، بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر- الإدارة المركزية للتدريب المهني – الدور السادس، وسيتم إجراء مقابلة شخصية لإختيار المرشحين من بين المتقدمين.

يذكر أن، شركة ويزرفورد أمريكية متخصصة في تنفيذ برامج ذات تقنية عالية في مجال التدريب علي الخدمات البترولية وحفر آبار البترول والمياه ، وهي من المهن المطلوبة بشدة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، ولها فروع في كل أنحاء العالم، منها مصر، والإمارات العربية المتحدة ، والأردن، وباكستان، ويعمل بها حوالي 56 ألف موظف.

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