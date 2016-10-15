أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النيابة الإدارية: تعفن جثة أحد ضحايا حادث رشيد داخل ثلاجة مستشفي «بيلا»

Google+ Print
النيابة الإدارية: تعفن جثة أحد ضحايا حادث رشيد داخل ثلاجة مستشفي «بيلا» النيابة الإدارية: تعفن جثة أحد ضحايا حادث رشيد داخل ثلاجة مستشفي «بيلا»

فريق النيابة الإدارية

انتقل فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار رضا عبد المحسن الوكيل العام، وعضوية علاء عادل رئيس النيابة، وأحمد جمال وكيل أول النيابة، ومحمد حميدو وكيل أول النيابة، لإجراء معاينة ميدانية لثلاجة الموتى بمستشفى رشيد.

وقالت النيابة الإدارية إنه تبين من المعاينة جود جثة تحمل رقم 65، وينبعث منها رائحة كريهة موجودة بالعين الوسطى بالطابق العلوي، وقد رافق النيابة رئيس قسم التبريد وتكييف بمدرسه بيلا الصناعية للبنات لإجراء فحص فني للثلاجة وتقدير كفاءة ادائها.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ السبت 1/10/2016 خبر بعنوان ” أطباء «بيلا» يهربون من المستشفى بعد تعفن جثث ضحايا رشيد” وجاء في تفاصيل الخبر أن أطباء مستشفى “بيلا المركزي”، والمرضى هربوا من المستشفى وذلك لانتشار روائح كريهة من ثلاجة حفظ الموتى لوجود 5 جثث مجهولة الهوية بها من ضحايا مركب الموت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا