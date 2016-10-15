النيابة الإدارية: تعفن جثة أحد ضحايا حادث رشيد داخل ثلاجة مستشفي «بيلا»

انتقل فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار رضا عبد المحسن الوكيل العام، وعضوية علاء عادل رئيس النيابة، وأحمد جمال وكيل أول النيابة، ومحمد حميدو وكيل أول النيابة، لإجراء معاينة ميدانية لثلاجة الموتى بمستشفى رشيد.

وقالت النيابة الإدارية إنه تبين من المعاينة جود جثة تحمل رقم 65، وينبعث منها رائحة كريهة موجودة بالعين الوسطى بالطابق العلوي، وقد رافق النيابة رئيس قسم التبريد وتكييف بمدرسه بيلا الصناعية للبنات لإجراء فحص فني للثلاجة وتقدير كفاءة ادائها.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية بتاريخ السبت 1/10/2016 خبر بعنوان ” أطباء «بيلا» يهربون من المستشفى بعد تعفن جثث ضحايا رشيد” وجاء في تفاصيل الخبر أن أطباء مستشفى “بيلا المركزي”، والمرضى هربوا من المستشفى وذلك لانتشار روائح كريهة من ثلاجة حفظ الموتى لوجود 5 جثث مجهولة الهوية بها من ضحايا مركب الموت.