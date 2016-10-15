فيديو .. المتحدث العسكري ينشر أغنية «سكت الكلام» للمطرب مدحت صالح

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو لأغنية “سكت الكلام” للمطرب مدحت صالح، وذلك بالتزامن مع الضربة الجوية التي شنتها القوات المسلحة على العناصر الإرهابية والتكفيرية بشمال سيناء للرد على استشهاد 12 مجند من أبناء القوات المسلحة.

وجاء في مطلع الأغنية : “مصر بتحارب.. هنرد كل اللي اعتدي، واللي ابتدى، واللي افتكر دم الولاد هيروح هدر.. الضرب بالجو ابتدى ونسورنا طايرة في الفضا.. رجال شداد يحموا البلاد وقت الخطر.. سكت الكلام.. سكت الكلام”.

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