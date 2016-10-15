علمي طفلك حب المشاركة والعطاء على طريقة نانسي عجرم

من المواقف التي تحدث داخل البيت، تستطيعين زراعة بذرة حب العطاء لدى طفلك، وتنزعين من داخله بذرة الأنانية التي تدمر كل شيء جميل، كيف استطاعت الفنانة والأم نانسي عجرم أن تعلم طفلتيها حب المشاركة والعطاء.



"سيدتي نت" تتبعت خطوات "نانسي عجرم" في تعليم طفلتيها "إيلا وميلا" حب العطاء كالتالي:

• لا تسمح نانسي لطفلتيها أن يعلو صوتيهما في العراك على لعبة والاستئثار بها لواحدة دون الأخرى.

• تجد أن طفلتيها تحلان العراكات الصغيرة معاً دون تدخلها.

• لا تقف الأم نانسي مع إحدى طفلتيها ضد الأخرى في أي نزاع على شيء مثل لعبة أو طعام أو حتى على حضن الأم.

• تزور نانسي مع طفلتيها دور الأيتام، وتزرع العطف في قلبيهما من خلال المقارنة بين حال اليتيم وحال من يمتلك أماً وأباً.

• وصلت نانسي مع طفلتيها لدرجة أنهما تعرضان تقديم الألعاب والهدايا للأيتام في الملجأ.

• عندما تمتنع إحدى ابنتيها عن الطعام، تذكرهن بلطف ودون زجر أن هناك أطفالاً لا يجدون مثل هذا الطعام ويتمنون تذوقه وإلتهامه.

• بالطبع لا تنسى نانسي أن المواقف التي تحدث في البيت منها ومن زوجها هي المدرسة الأولى لتعليم الأطفال حب العطاء.