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Shah Rukh khan لـ "سيدتي نت": تعجبني الدراما العربية

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Shah Rukh khan لـ "سيدتي نت": تعجبني الدراما العربية Shah Rukh khan لـ "سيدتي نت": تعجبني الدراما العربية

الدار البيضاء - آمال الصبهاني، تصوير ـ محمد بلميلود

" قال النجم البوليوودي Shah Rukh khan إنّه مهتمّ بالدراما العربية وتعجبه، مضيفاً في تصريح خاصّ لـ"سيدتي نت" أنّه لطالما كانت لديه الرغبة في التعاون مع فنانين من الوطن العربي، ولا يرى في اللغة أيّ عائق، لأنّ لديه متتبعين ومعجبين كثيرين من الوطن العربيّ، رغم اختلاف اللهجة والثقافة .
وقضى الممثل الهندي "شاروخان" اليوم الأوّل من شهر رمضان بمدينة الدار البيضاء المغربيّة، حيث أعرب في ندوة صحافيّة عن مدى حبّه للمغرب، مشيراً إلى أنّ الحضور إلى المغرب كان حلم والده، وهو الآن يحققه.
وعبر النجم الهنديّ عن إعجابه بالمطبخ المغربيّ، بعد تذوّقه العديد من الأطعمة في فطور اليوم الأوّل من شهر رمضان، خاصّة شوربة "الحريرة".
ويعود سبب زيارة "شاروخان" إلى المغرب بسبب اختياره من طرف إحدى شركات العقار ليكون سفيرها التجاريّ ووجهها الإعلانيّ في الشرق الوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بعد أن استقطبت الشركة في وقت ستبق نجمي المسلسلات التركيّة خالد آرغنش "السلطان سليمان" وزوجته الممثلة التركية بيرغوزار كوريل.

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سيدتي