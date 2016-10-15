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انطلاق مبادرة شعبية لزراعة حديقة الشهداء بمدرسة ابتدائية بسيناء

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انطلاق مبادرة شعبية لزراعة حديقة الشهداء بمدرسة ابتدائية بسيناء انطلاق مبادرة شعبية لزراعة حديقة الشهداء بمدرسة ابتدائية بسيناء

>شمال سيناء محمد حسين

أطلق أهالى شمال سيناء مبادرة شعبية لزراعة 100 شجرة ظل، تخليدا لأرواح شهداء الإرهاب بشمال سيناء بمدرسة  الشهيد سلمان ضيف الله الابتدائية بمركز بئر العبد.

 

وقال سليمان الفقى مدير المدرسة ومنسق المبادرة، إنه تم تجهيز المكان بمحيط المدرسة وتوجيه الدعوة للأهالى للمشاركة فى المبادرة.

 

وأضاف أن المستهدف زراعة 100 شجرة ظل، تحت مسمى حديقة الشهداء، تخليدا لأرواح من استشهدوا فى معارك الحرب على الإرهاب على أرض سيناء، لافتا إلى أن المبادرة تم إطلاقها اليوم السبت، ولاقت ترحيبا وقبولا بين الأهالى الذين أعلنوا استعدادهم للمشاركة متبرعين بأشجار ظل والجهد وإحضار المعدات.

 


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