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السودان يشارك في اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية 18و19 أكتوبر

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السودان يشارك في اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية 18و19 أكتوبر السودان يشارك في اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية 18و19 أكتوبر

وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم غندور

يشارك السودان في اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية, التي ستعقد بالعاصمة الأوزبكية طشقند, يومي 18 و19 أكتوبر الجاري .

وصرح السفير قريب الله خضر الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور سوف يتوجه بعد غد الإثنين إلى طشقند, لتمثيل السودان في الاجتماعات،موضحًا أنها ستناقش العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتبنى الاجتماع قرارا يدعم قضايا السودان،, لافتًا إلى أن وزير الخارجية السوداني سيلتقي على هامش الاجتماعات بعدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أ ش أ

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