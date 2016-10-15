البرلمان الأفريقي يدين حادث زقدان الإرهابي: مصر تقود حربًا نيابة عن العالم

أدان رئيس البرلمان الأفريقى، روجيه نكوندو دانج، بشدة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى النقاط الأمنية بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 12 وإصابة 6 من أبطال القوات المسلحة.

وقال دانج – فى بيان أصدره اليوم خلال رئاسته لاجتماع البرلمانيين الأفارقة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء – إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى “تقود بمفردها حربا ناجحة ضد الإرهاب الخسيس نيابة عن العالم”.

وأضاف دانج “من خلال معرفتى الوثيقة بمصر وقائدها وشعبها، أستطيع أن أؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تزيد الشعب المصرى والجيش والشرطة قوة وصلابة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود”.

وتابع: “إن ما تناولته فى كلمتى فى مؤتمر شرم الشيخ هو حقيقة وواقع، فمصر تحارب الإرهاب باسم العالم، وهؤلاء الشهداء هم شهداء مصر وإفريقيا والعالم كله”، ناعيا شهداء الواجب من رجال القوات المسلحة، متقدما بخالص العزاء إلى أسرهم وذويهم وللشعب المصرى.