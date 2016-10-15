محامى إبراهيم سعيد: طالبنا زوجته برد مليون جنيه مقدم الصداق فى دعوى الخلع

قال أحمد المغربى محامى إبراهيم سعيد ﻻعب الزمالك والأهلى السابق، إنه دفع بصورة مقدم الصداق فى دعوى الخلع المقامة من زوجة موكله "ابتسام كامل "الشهيرة بـ"شهد عبدالله".

وكشف محامى إبراهيم سعيد، أن زوجة موكله قد تحصلت منه عند الزواج بها على مبلغ مليون جنيه كمقدم صداق وليس جنيه واحد كما ذكرت فى إنذار العرض، ﻻفتا إلى أن المحكمة قد أحالت دعوى الخلع للتحقيق، للوقوف على قيمة مقدم الصداق الحقيقة.

يذكر أن محكمة أسرة المعادى، قد أحالت دعوى الخلع المقامة من "ابتسام كامل" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق للتحقيق، وحددت لذلك جلسة 17 نوفمبر المقبل .