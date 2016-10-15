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بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة على مخازن محتكرى السلع وضبط 110 أطنان

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بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة على مخازن محتكرى السلع وضبط 110 أطنان بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة على مخازن محتكرى السلع وضبط 110 أطنان

>كتب إبراهيم أحمد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مداهمة مخازن التجار المتسببين فى احتكار السلع الغذائية، بقصد مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط ( 1 طن و 987 كيلو سكر ، 2 طن شاى ، 600 كيلو سمن ، 30 كيلو رنجة ، 4 طن و500 كيلو مخلل ، 3 طن ملح طعام ، 520 كيلو لحوم ، 4 طن و 800 كيلو استاكوزا ، 41 طن و 450 كيلو أرز ، 14طن و 400 كيلو دقيق مدعم ، 8 طن و 630 كيلو زيت ، 1 طن و 800 كيلو فول ، 300 كيلو حمص ، 200 لتر كحول ابيض ، 400 كيلو كاتشب ، 400 كيلو ذرة ، 19560 علبة سجائر ، 40 عبوة مايونيز ، 1 طن و200 كيلو عصير ، 10 طن و 850 كيلو مكرونه ، 4 طن و 650 كيلو جبنة ، 1200 عبوة تونه ، 1 طن عدس ، 480 عبوة طحينة ، 7 طن و 200 كيلو خل 20 عبوة شيبسى ، 400 قطعة برجر ، 70 كيلو دواجن ، 50 كيلو لحم مفروم).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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