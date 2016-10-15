إصابة 12 شخصاً بحالة تسمم بعد تناولهم "بوظة" من بائع متجول فى أسيوط

أصيب 12 شخصاً بحالة تسمم غذائى بقرية بوق التابعة لمركز القوصية، بعد تناولهم مشروب "بوظة" غير صالح للاستهلاك الآدمى من بائع متجول، وتم حجزهم بالمستشفى المركزى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد بوصول 12 شخصاً، مقيمين بقرية بوق بدائرة المركز، إلى المستشفى المركزى مصابين بحالات إعياء شديدة وقىء، وأثبتت الفحوصات إصابتهم بحالات تسمم شديدة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «ملك. م. ع » 4 سنوات، و« عزت . م . ع» 7 سنوات، و«عمر . ع . ع» ٢٠ سنة، و « عصام . م .ح »5 سنوات، و«جودة . ض . م» 50 سنة، و« مروة . ع . س » 4 سنوات، و«أساء . ع . ح » 22 سنة، و«صباح . ض . م» 50 سنة، «عامر . ح . ع» 5 سنوات، و« مسلم .ح . ع» 10 سنوات، و«كريم . ح . ع» 8سنوات، و«حربى . أ . ع » 19 سنة ..

وبسؤال المصابين أقروا بتناولهم مشروب "بوظة" من بائع متجول، تم عمل الإسعافات الأولية لهم وحجزهم لتلقى العلاج حتى تمام الشفاء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى والبحث لضبط البائع المتجول.