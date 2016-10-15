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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء

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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في سيناء

الإمارات ومصر (أرشيفية)

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء، أمس الجمعة، ما أسفر عن استشهاد 12 وإصابة 6 من أفراد القوات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن دولة الامارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الاجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب .. تؤكد دعمها القوي لجمهورية العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وشددت على أن هذه الأعمال الارهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.. وأكدت أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وعبرت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الامارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

 

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