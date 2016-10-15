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اعتقال 9 أشخاص فى جنوب أفريقيا خلال أعمال شغب قرب إحدى الجامعات

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اعتقال 9 أشخاص فى جنوب أفريقيا خلال أعمال شغب قرب إحدى الجامعات اعتقال 9 أشخاص فى جنوب أفريقيا خلال أعمال شغب قرب إحدى الجامعات

شرطة جنوب إفريقيا _ أرشيفية

أعتقلت الشرطة فى جنوب إفريقيا تسعة أشخاص على خلفية أعمال شغب وقعت بالقرب من جامعة ويتواترسراند التى تشهد احتجاجات طلابية للمطالبة بالتعليم المجانى.

وذكرت “ايه بى سى” الأمريكية، اليوم السبت، أن المعتقلين اضرموا النيران فى سيارتين خلال أعمال الشغب التى وقعت فى منطقة برامفونتين بمدينة جوهانسبرج، والتى كانت مسرحا لأعمال عنف مماثلة خلال اشتباكات بين الطلاب والشرطة الاسبوع الماضى.

وقد فرضت جامعة ويتواترسراند الليلة الماضية قيودا على حرية الحركة والتنقل فى الحرم الجامعى بسبب مخاوف أمنية.

يشار إلى أن جنوب افريقيا كانت قد شهدت العام الماضى موجة تظاهرات دامت أسابيع احتجاجا على إمكانية رفع تكاليف التعليم الجامعى، وهو ما دفع الرئيس جاكوب زوما إلى استبعاد أى زيادات فى المصروفات فى هذا العام.

ويشعر الكثير من الطلاب السود باستمرار انعدام المساواة بعد عقدين من انتهاء حكم الأقلية البيضاء، ويقولون إن زيادة المصروفات ستلحق المزيد من الضرر بالطلاب السود الذين كانوا يعانون من صعوبة الالتحاق بالجامعات خلال فترة الحكم العنصرى.

أ ش أ

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