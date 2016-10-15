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مختارات من تراث باراجواي الفني والجيتار اللاتيني بالأوبرا.. الثلاثاء

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مختارات من تراث باراجواي الفني والجيتار اللاتيني بالأوبرا.. الثلاثاء مختارات من تراث باراجواي الفني والجيتار اللاتيني بالأوبرا.. الثلاثاء

يقام بالتعاون مع سفارة باراجواي بالقاهرة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على المسرح الكبير، حفلًا من فاصلين الأول بعنوان « تستقبل باراجواي»، والذي تقدم فيه المغنية «ليزا بوجادو»، وفرقتها التي تضم روسانا أوفيلار «جيتار»، السيدس اديليو «هارب» ، فابريثيو سواريس «ايقاع»، مجموعة من أشهر الأغاني والمؤلفات التراثية الخاصة بدولة باراجوي، حيث تنقل طبيعتها الثقافية والفنية وتتناول أشهر العادات والتقاليد في البلاد.

أما الثانى لعازف الجيتار اللاتيني «سيسار مورا» بمصاحبة مجموعة من عازفي الجيتار المصريين، ويتضمن مجموعة من أهم مؤلفات الموسيقار الشهير اجوستين بيو باريون .

يذكر أن ليزا بوجادو تعد أحد أشهر فناني باراجواي وأمريكا اللاتينية بشكل عام ، بدأت مشوارها الفني عام 1981، وأصدرت 6 ألبومات غنائية باللغة المحلية ولغات أخرى، كما شاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية المتخصصة.

أما سيسار مورا عازف جيتار ومؤلف ومدرس موسيقي مقيم بالقاهرة ، ولد عام 1989، وبدأ دراسته للجيتار وعمره 14 عامًا، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة وحصل على جوائز هامة.

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