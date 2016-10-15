مفتي الجمهورية: رد القوات المسلحة حاسم وقاطع على من يحرفون الدين عن مواضعه

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن البيان الذي أصدرته القوات المسلحة المصرية، صباح اليوم، جاء بمثابة الرد الحاسم والقاطع على الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على خير أجناد الأرض من التكفيريين والتفجيريين، الذين يحرفون الدين عن مواضعه، ويرغبون في إثارة القلق والفزع في البلد المحفوظ بميثاق الله وعهده ووعده.

وأضاف المفتي، في بيان له اليوم السبت: “لقد شعرت بمدى الفخر وأنا أطالع بيان المتحدث العسكري بأنني أعيش في بلد جيشها بهذه الوطنية والإيمان والقوة والتماسك والعزيمة والإخلاص لتراب بلده ودماء أبنائها، فلم تمض ساعات حتى تم القصاص لحقهم، وأرسل للمتربصين بأمن وسلامة الوطن رسائل مهمة، أبرزها أن عين الوطن الحامية لأمنه قادرة على الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها بالمحافظة على الوطن عزيزا غاليا شريفا من دنس التكفيريين، ومن يدعمونهم ويمولونهم بالأسلحة والذخائر والمعدات”.

وأوضح “علام”، في بيانه، أن من يظن ولو للحظة أنه قادر على المساس بأمن مصر سوف يخيب مسعاه وستنكسر عزيمته على صخرة التماسك والتلاحم بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة، فلا يحسبن هولاء أن القوات المسلحة هي الموجودة على الحدود أو في نقاط التمركز العسكرية، فالقوات المسلحة هي كل مصري وطني شريف يحب وطنه ويخاف على مستقبله، ونحن في طليعة هولاء الجنود، فليس هناك دم مصري أشرف من الدماء التى سالت على رمال طاهرة وتراب عزيز لننعم بالأمن في مصرنا الحبيبة.