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تأجيل محاكمة أصحاب شركة بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه لـ7 نوفمبر

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تأجيل محاكمة أصحاب شركة بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه لـ7 نوفمبر تأجيل محاكمة أصحاب شركة بتهمة الاستيلاء على 100 مليون جنيه لـ7 نوفمبر

المحكمة الاقتصادية

أجلت الدائرة الأولى جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمرو صبري، وسكرتارية أحمد نجاح ومحمد علي، محاكمة المتهمين بتوظيف الأموال فى قضية شركة «مركس ماركيتس»، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية الي قيام كل من “خ. ع”، و”ى.ا” فلسطينى الجنسية، و”ن.إ” زوجة الأول “مصرية”، و”ك.ى”، بالاعلان عن نشاط الشركة منذ عام 2012، وتلقوا أموالًا من المودعين لتوظيفها في مجال الفوركس، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح منذ بداية العام 2015، مما دفع المودعين للجوء للقضاء، حيث تقدم 200 شخص من المجني عليهم ببلاغات إلى النيابة المختصة، حملت رقم 941 لسنة 2015 جنايات مالية.

وتبين استيلاء المتهمين الأربعة على ما يعادل 100 مليون جنيه مصرى من الضحايا، وبناء عليه أصدرت النيابة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وأمرت بحبسهم لحين انتهاء التحقيقات.

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