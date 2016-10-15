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بالصور.. «بني سويف» تستعد لتشييع جثامين شهيديها من أمام مسجد عمر بن عبد العزيز‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

المراسل: محمد شعبان

تستعد محافظة بني سويف الأن، لتشييع جثامين شهيديها من أمام مسجد عمر بن عبد العزيز عقب أداء صلاة الظهر وسط المدينة بحضور الألاف من الأهالي .

ومن المقرر أن يشهد تشييع الجثامين المهندس شريف محمد حبيب محافظ الاقليم واللواء محمد الخليصي مدير الأمن وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وكان قد أعلن أمس الجمعة، المتحدث العسكري عن إستشهاد 12 من رجال القوات المسحلة في هجوم إرهابي علي أحد النقاط الأمنية بسيناء، وكان من بين الشهداء شهيدين من أبناء محافظة بني سويف وهم عمرو محمد عبدالغني إبن قرية بني قاسم مركز ببا و محمد عبدالعليم عطا إبن قرية بني سليمان مركز بني سويف.

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