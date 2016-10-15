طنطا تستقبل مريدي مولد سيدي أحمد البدوى لليوم الثاني على التوالى

استقبلت مدينة طنطا فى محافظة الغربية لليوم الثانى على التوالى اليوم السبت، المئات من مريدي مولد العارف بالله سيدي احمد البدوي القطب الصوفي الكبير والتى تحتفل طنطا بمولده على مدار أسبوع.

حيث بدأت مدينة طنطا منذ أمس الجمعة فى استقبال الألاف من المريدين من مختلف محافظات مصر وأتى إليها وفود من دول عربية وأسيوية للاحتفال بمولد سيدي احمد البدوي

وقامت الطرق الصوفية المختلفة بتجهيز الخيام والسرادقات فى ساحة الاحتفالات بمنطقة سيجر والتى تم تجهيزها لاستقبال المريدين وامتلأ المسجد الاحمدى وساحته بالألاف من الرجال والنساء والأطفال وفصلت مديرية الأمن بين الرجال والنساء وخصصت مكانا للسيدات أمام المسجد.

وانتشر تجار الأسماك المملحة فى محيط المسجد ولاقت سلعهم إقبالا كبير من الأهالى الذين يعتبرون وجبه الفسيخ و السردين وجبه أساسية خلال فترة المولد.

ونشرت مديرية أمن الغربية قوات من الشرطة السرية والنظامية فى محيط المسجد وتم إنشاء نقطة شرطة أمام المسجد تضم أقسام مباحث التموين والمرافق والمرور والحماية المدنية يشرف عليها مساعدو مدير أمن الغربية وأغلقت شرطة المرافق برئاسة العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم شرطة المرافق جميع المداخل المؤدية للمسجد لمنع دخول السيارات.