«الوزراء»: الإرهاب لن يزيدنا إلا إصرارًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية

توجه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم السبت، بخالص التعازي لأسر شهداء سيناء الذين استشهدوا في هجوم مسلح على كمين أمني بوسط سيناء صباح أمس الجمعة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ووشدد المجلس على أن تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على إجثاث الإرهاب من جذوره، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة.

وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل في سبيل تحقيق استقرار الوطن، وتخليصه من قوى الظلام والتطرف، وكذلك الجهود التي يقومون بها بكل شجاعة وإقدام للقضاء على العناصر الإجرامية والإرهابية.