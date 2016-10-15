مقتل 8 مدنيين في غارات جوية على عدة أحياء بمدينة حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، مقتل 8 مدنيين جراء غارات جوية لقوات النظام وروسيا على عدة أحياء تحت سيطرة فصائل المعارضة في مدينة حلب .

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله “إن غارات جوية لروسيا والنظام استهدفت أمس أحياء القاطرجي والشعار وطريق الباب وكفر حمرة ؛ ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين على الأقل”.

وأضاف المرصد أن الغارات استهدفت – أيضا – مساكن هنانو والميسر وضهرة عواد والإنذارات ومناطق أخرى تحت سيطرة الفصائل في مدينة حلب، تزامنت مع استمرار الاشتباكات على محاور عدة وتحديدا في حي الشيخ سعيد جنوبا وحي بعيدين شمالا، ومنطقة حلب القديمة.

ويأتي استمرار المعارك والقصف، غداة إحراز القوات الحكومية تقدم جديد في الأطراف الشمالية للأحياء الشرقية؛ ما جعل أحياء عدة في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية بمرمى نيرانها.

أ ش أ