تعيين رئيس المجلس الملكي وصيًا علي عرش تايلاند خلفا للراحل بوميبول أدولياديج

أعلنت الحكومة في تايلاند, تولي رئيس الوزراء السابق ورئيس المجلس الملكي بريم تينسولانوندا منصب الوصي على العرش الشاغر للبلاد وفقا للدستور، خلفا للراحل بوميبول أدولياديج الذي توفي أول أمس /الخميس/ عن عمر ناهز 88 عاما .

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت/ – أن نائب رئيس مجلس الوزراء, ويسانو كريا – نجام, أكد أن رئيس المجلس الملكي الخاص بريم تينسولانوندا, البالغ من العمر 96 عاما, سيكون تلقائيا الوصي حتى يتم تتويج ملك جديد.

وكانت الحكومة التايلاندية أعلنت يوم الخميس الماضي وبشكل غير متوقع أن ولي العهد, الأمير ماها فاجيرالون جكورن لم يشأ أن يعلن نفسه ملكا على الفور لإعطاء الأمة وقتا للحداد.

ويعد ملك تايلاند الراحل بوميبول أدولياديج صاحب أطول فترة جلوس على العرش في العالم, وينظر إليه في تايلاند باعتباره كان عامل استقرار في بلد شهد العديد من الانقلابات العسكرية في عهده.

أ ش أ