الحكومة تقف دقيقة حداد على شهداء سيناء

استهل مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، كما توجه المجلس بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وشدد المجلس على أن تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على إجثاث الإرهاب من جذوره، واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل في سبيل تحقيق استقرار الوطن، وتخليصه من قوى الظلام والتطرف، وكذلك الجهود التي يقومون بها بكل شجاعة وإقدام للقضاء على العناصر الإجرامية والإرهابية.