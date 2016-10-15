أسامة توكل رئيسًا لقطاع الشركات والأموال بمصلحة الضرائب المصرية

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بترقية أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين، إلى منصب رئيس قطاع الشركات والأموال بمصلحة الضرائب المصرية.

وسبق لـ” توكل” العمل كرئيس لمأمورية استثمار الاسكندرية ثم تولي منصب رئيس مركز كبار الممولين من عام 2012 الى الآن، وحقق خلالها المركز معدلات مرتفعة من التحصيل، لتبلغ حصيلة الاقرارات بنهاية إبريل الماضي إلى أكثر من 7 مليارات جنيه هى أعلى من التى حققها المركز العام السابق رغم تراجع النشاط الاقتصادى.

ويعتبر مركز كبار الممولين هو أهم و أكبر مركز ضريبي على مستوي الجمهورية ويضم نحو 5 ملايين ملف لكبار الممولين ممن تزيد ارباحهم السنوية عن مليون جنيه.

من جانبه، وجه عبد المنعم مطر رئيس المصلحه التهنئة لتوكل عقب صدور القرار، كما رحب به موظفين المصلحة لما يتمتع به اسامة توكل من حب و احترام جميع العاملين لما له من سمعة طيبة وأداء قيادى عال المستوى.