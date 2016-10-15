جيجي حديد: السفر إلى الشرق الأوسط يُشعرني بأنني في وطني

على هامش زيارتها للإمارات العربية المتحدة بهدف التسويق لمجموعة تومي هيلفيجر Tommy Hilfiger الجديدة، تحّدثت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد Gigi Hadid، عن مشاعرها كفتاةٍ تحمل جذوراً عربية.

حديد ذات الأصول فلسطينية، قالت إن السفر إلى الشرق الأوسط يُشعرها بأنها في وطنها، كما أنها تحب التواجد في دبي وبالأخص "مقابلة عربٍ آخرين".

تصريحات العارضة العالمية جاءت خلال لقاء مع صحيفة Gulf News، تحدّثت فيه عن اعتزازها بجذورها العربية وحياتها كعارضة، وعلاقتها مع صديقها المطرب البريطاني من أصول باكستانية زين مالك.

يشار الى ان حديد زارت دبي ضمن رحلة لتسويق مجموعة أزياء TommyXGigi Capsule التي تتعاون فيها مع المصمم العالمي تومي هيلفيجر، وزارت خلال الرحلة دبي مول، وسط إجراءات أمنية مكثفة، بعد أن تواجد الآلاف لاستقبالها هناك.

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