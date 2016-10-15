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تأجيل محاكمة 13 من محتكري الأدوية لـ15 نوفمبر وإحالتها للجنح

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تأجيل محاكمة 13 من محتكري الأدوية لـ15 نوفمبر وإحالتها للجنح تأجيل محاكمة 13 من محتكري الأدوية لـ15 نوفمبر وإحالتها للجنح

أرشيفية

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسام ربيع، محاكمة محتكري الأدوية، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، وإحالتها إلى الدائرة الثانية جنح بالمحكمة، وذلك بعد تورط 13 متهمًا من رؤساء شركات توزيع الأدوية، في اتباع سياسات أدت إلى رفع الدواء في السوق المصري.

وتغيب المتورطين بالقضية عن حضور أولى جلسات المحاكمة، وحضر دفاع المتهمين فقط داخل مقر المحكمة.

يذكر أن القضية تضم 13 متهمًا على رأسهم الدكتور أحمد العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام، ومحمد عبد الغفار، وهاني فكري، ومدحت ماهر، ومحمد محسن، ومحمد عبد الجواد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي وهشام سالم.

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