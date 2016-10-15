مواد فيلمية بمطار القاهرة لتعريف الركاب بطرق التفتيش قبل الصعود للطائرات

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، إذاعة مادة فلمية، عبارة عن صور متحركة لطرق الخضوع للتفتيش الأمثل في المطار، والأشياء الممنوع حملها على متن الطائرات، وذلك من خلال شاشات خاصة بها.

وتناولت المادة الفلمية التي يتم عرضها ضرورة عدم التحدث في الهواتف المحمولة أثناء الخضوع لعمليات التفتيش، وعدم أصحاب المواد الحادة، والملتهبة على متن الطائرات، فضلًا الأمتثال لجميع طلبات التفتيش من جانب سلطات الأمن.

وأكدت مصادر أمنية بمطار القاهرة، أن الإجراءات الأمنية يتم تطبيقها علي كافة الركاب دون أي استثناءات، وذلك وفقًا لتعليمات وزارتي الداخلية والطيران والوفود التي قامت مؤخرًا بالتفتيش على المطارات المصرية.