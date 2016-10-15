أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر الأسبق للمحاكمة التأديبية

Google+ Print
إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر الأسبق للمحاكمة التأديبية إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر الأسبق للمحاكمة التأديبية

تعبيرية

قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر الأسبق، ورئيسة قسم الايرادات بحي شمال الغردقة السابقة، ومديرة مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة، إلى المحاكمة التأديبية.

وأسفرت تحقيقات نيابة الغردقة عن قيام المتهم الأول والذي يشغل درجة وكيل وزارة حال عمله سكرتيرًا عامًا للمحافظة عن توقيعه على طلبات تخصيص وحدات سكنية لـ 3 مواطنين حال عدم اختصاصه بذلك، بينما قامت المتهمة الثانية بتحرير مذكرات ببحث حالات بعض المواطنين للحصول على وحدات سكنية حال كونها غير مختصة، وحال عدم انطباق الشروط على أحد هؤلاء المواطنين، ولم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لبعض المواطنين، بينما قامت المتهمة الثالثة بإعداد مذكرة تمهيدًا لعرضها على المحافظ بشأن فحص بعض تلك الحالات للحصول على وحدات سكنية، والموافقة على التخصيص وذلك كله حال عدم اختصاصها.

وقد أمرت النيابة بإيقاف ترقيه المتهمين، وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا