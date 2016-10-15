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ضبط 8 أطنان زيت داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

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ضبط 8 أطنان زيت داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية ضبط 8 أطنان زيت داخل مخزن قبل بيعها فى السوق السوداء بالقليوبية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على تاجر تموينى بقرية شبلنجة ببنها، لقيامه بتجميع المواد التموينية بغرض بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وردت معلومات بهذا الشأن لضباط مباحث أكدتها التحريات، مفادها قيام المدعو “هشام. ص. ع”، 27 سنة – تاجر تموينى ومقيم شبلنجة – دائرة المركز بتجميع المواد التموينيه بغرض بيعها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقامت حملـة تموينية استهدفت المحـل محل التحريـات، وتم ضبط 161 كرتونة زيت طعام مدعم من قبل الدولة، بإجمالى 1932 زجاجة، بإجمالى وزون 897 ,1 طن، وكذا عدد 550 كرتونة زيت طعام “شطارة وسندباد” للتداول الحر، بإجمالى عدد 6600 زجاجة بإجمالى وزن 600 ,6 طن – بإجمالى وزن مضبوطات 479 ,8 طن.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22359 جنح مركز بنها لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة.

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أونا

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