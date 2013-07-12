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حبيب السلطانة هيام يقضي إجازته بعيداً عنها

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حبيب السلطانة هيام يقضي إجازته بعيداً عنها حبيب السلطانة هيام يقضي إجازته بعيداً عنها

خيّب رجل الأعمال جان أتيش ظن الصحافة التركية، التي باتت تطارده كظله حتى بعد رحيل خطيبته الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام من تركيا، للعلاج من أزمتها الصحية النفسية والجسدية، بسبب عدم التحاقه بخطيبته لقضاء الإجازة الصيفية.
وحين سألته الصحافة إن كان زواجه منها قد أرجىء حتى إشعار آخر، مع أنه كان من المقرر أن يتمّ خلال هذا الصيف، لم يجبعلى السؤال واكتفى بقوله "ما أعرفه أنّي أريد قضاء الإجازة الصيفيّة مع إبني".
وقد رجّح البعض أن يكون زواجهما قد تأجّل إلى حين انتهائها من العلاج، وهو ما لم يضع له الأطباء توقيتاً، لتبقى صحّة السلطانة مفتوحة على كل الاحتمالات.

 

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