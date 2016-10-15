محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحديقة الميرلاند بمصر الجديدة

أجرى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة ، جولة تفقدية بحديقة الميرلاند ، رافقه خلالها إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، لمتابعة استمرار أعمال التطوير التى تتم بها ضمن مبادرة إحياء تراث مصر الجديدة .

وأكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه جار الأن مد خطوط المرافق لتشجير 25 فدانًا وزراعة 1600 شجرة زيادة على الأشجار الموجودة بالفعل.

وأضاف “صابر” فى تصريحات صحفية، أنه جار صيانة وإعادة دهان الأسوار الخارجية ، لافتًا إلى أن التطوير يتم تحت إشراف محافظة القاهرة، وحي مصر الجديدة ، ووزارة البيئة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.