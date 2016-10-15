أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحديقة الميرلاند بمصر الجديدة

Google+ Print
محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحديقة الميرلاند بمصر الجديدة محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بحديقة الميرلاند بمصر الجديدة

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة

أجرى المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة ، جولة تفقدية بحديقة الميرلاند ، رافقه خلالها إبراهيم صابر رئيس حي الجديدة، لمتابعة استمرار أعمال التطوير التى تتم بها ضمن مبادرة إحياء تراث مصر الجديدة .

وأكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أنه جار الأن مد خطوط المرافق لتشجير 25 فدانًا وزراعة 1600 شجرة زيادة على الأشجار الموجودة بالفعل.

وأضاف “صابر” فى تصريحات صحفية، أنه جار صيانة وإعادة دهان الأسوار الخارجية ، لافتًا إلى أن التطوير يتم تحت إشراف محافظة القاهرة، وحي مصر الجديدة ، ووزارة البيئة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الزمالك وإنبى