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صفقة رادارات أمريكية للكويت بقيمة 194 مليون دولار

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صفقة رادارات أمريكية للكويت بقيمة 194 مليون دولار صفقة رادارات أمريكية للكويت بقيمة 194 مليون دولار

رادارات أمريكية ـ صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، فى عددها الصادر صباح اليوم السبت، أن الكويت ستحصل على رادارات أمريكية بـ 194 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن وكالة التعاون الأمنى الدفاعى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، صرحت فى بيان نشرته أمس، بأنها وافقت على صفقة قيمتها 194 مليون دولار لبيع الكويتية أنظمة رادار.

وأوضحت الوكالة أن الصفقة تتضمن 6 أجهزة رادار قصيرة المدى، ونظاما بعيد المدى، ونظم رادارات مراقبة رئيسية وثانوية، وتحديثا للأنظمة الحالية، وخدمات أخرى تتعلق بمسائل دعم.

وأشارت إلى أن الوكالة ستحدد المقاول الرئيسى للصفقة من خلال إجراء مسابقة بين عمالقة الصناعات العسكرية شركات “لوكهيد مارتن”، و”نورثروب غرومان”، و”رايثيون”.

وأوضحت الصحيفة أن أنظمة الرادار ستوفر وعيا ظرفيا للقوات الأمنية الكويتية يمكنها من رصد واعتراض الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والدوارة على طول حدود الكويت852.

أ ش أ

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