أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأرجنتين تدعو بريطانيا لإلغاء تدريباتها العسكرية في «فوكلاند» المتنازع عليها

Google+ Print
الأرجنتين تدعو بريطانيا لإلغاء تدريباتها العسكرية في «فوكلاند» المتنازع عليها الأرجنتين تدعو بريطانيا لإلغاء تدريباتها العسكرية في «فوكلاند» المتنازع عليها

التدريبات العسكرية البريطانية _ أرشيفية

دعت الأرجنتين، المملكة المتحدة إلى إلغاء تدريبات عسكرية مقررة في أرخبيل فوكلاند الخاضع لسيطرة بريطانيا، الواقع في جنوب المحيط الأطلسي، ويبعد حوالي 500 كلم عن سواحل الأرجنتين، التي تطالب بالسيادة عليه.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” اليوم /السبت/ – عن الخارجية الأرجنتينة قولها في بيان – إنها “تدين إجراء هذه التدريبات العسكرية في أراض أرجنتينية تحتلها المملكة المتحدة بطريقة غير مشروعة”، مشيرة إلى الأرخبيل الذي تسميه المالوين.

وتلمح الأرجنتين بذلك إلى مناورات تنوي لندن إجراءها خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر و”تشمل إطلاق صواريخ رابيير”.

وتابع البيان أن لندن “تتجاهل قرارات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تدعو البلدين إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي ونهائي”.

كما استدعت بيونس آيرس سفير بريطانيا في الأرجنتين مارك كنت إلى وزارة الخارجية، للاحتجاج على ما يبدو.

ويبعد الأرخبيل 500 كلم عن السواحل الأرجنتينية، و12 ألفا و700 كلم عن لندن.

وما زالت الأرجنتين تطالب بالسيادة على الأرخبيل، بعد أكثر من 30 عاما على الحرب الخاطفة بينها وبين بريطانيا التي استمرت 74 يوما في 1982، وأسفرت عن حوالي 900 قتيل هم 469 جنديا أرجنتينيا و255 بريطانيا، و3 من سكان الجزيرة.

ويؤمن الأرخبيل الذي سيطرت عليه بريطانيا في عام 1833 منفذا لها إلى القطب الجنوبي. وعثر في مياهه على حقول نفطية.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017