وصول 160 ألف طن حديد خام إلى ميناء الإسكندرية

وصلت ميناء الإسكندرية الباخرة العملاقة “نيفوز مارس” القادمة من البرازيل وتحمل شحنة حديد خام تزن 160 ألف طن.

وكشف المتحدث باسم هيئة الميناء رضا الغندور، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أنه تم تفريغ حمولة الباخرة على الأرصفة المخصصة بعد إنهاء الاجراءات الجمركية ومعاينتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات تمهيدا لإرسالها للمصانع بالمحافظات الأخرى.

وأكد الغندور، زيادة وارتفاع حركة تداول وخروج ودخول الحاويات والشاحنات، وأن عمليات مغادرة السفن والبواخر ووصولها ورسوها على الأرصفة تسير بشكل طبيعي، مع ارتقاء مستوى الأداء ونظم العمل بجمع الإدارات.

أ ش أ