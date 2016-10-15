صور.. الداخلية: إحباط تهريب 260 بندقية آلية وخرطوش لجماعات إرهابية بسيناء

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مجموعة من العناصر الإرهابية التي أعدت لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ مخططات عدائية.

وأكدت الداخلية توافر معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني مفادها اضطلاع مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة حيث تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، في الإطار القانوني بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.

وأسفر ذلك عن ضبط سيارتين نقل بالقرب من معدية سرابيوم «دائرة مركز فايد – محافظة الإسماعيلية» وضبطهما وقائديهما وبياناتهما كالتالي« السيارة رقم ” 62210 نقل الشرقية ” ماركة شيفروليه بيضاء اللون قيادة “عبد الحميد حامد محمد أحمد” ( مواليد 31/12/1956 الشرقية ويقيم بها قرية منشأة بشارة – مركز الحسينية – سائق »، كما تم ضبط السيارة رقم ” 7768 ط هـ ص ” ماركة إيسوزو بيضاء اللون قيادة إيهاب مصطفى يحيى مصطفى ( مواليد 1 / 11 / 1996 الإسماعيلية ويقيم بها مربع 4 منشية الشهادة / ثان الإسماعيلية) وبرفقته التكفيري «أحمد شحاته محمد مصطفى» ( مواليد 18 / 5 / 1986 الإسماعيلية ويقيم بها الكيلو 17 / القنطرة غرب.

وأسفر تفتيش السيارتين عن ضبط مخزن سري أسفل صندوق إحداهما وتبين أن بداخله 20 بندقية نمساوى الصنع ماركة «STEYR AUG » عيار 5,56 × 45 مم مثبت بكل منها جهاز تليسكوب وخزينة، و 41 صندوق بداخلهم عدد 31 ألف طلقة من ذات العيار ، بالإضافة إلى 4 سلاح متعدد، وتليسكوب ليلي.

وفي ذات الإطار فقد توافرت أيضًا معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد اضطلاع أحد العناصر الإرهابية بالإعداد لتهريب شحنة أسلحة أخرى من أحد المخازن الواقعة بمحافظة بنى سويف إلى شمال سيناء تمهيدًا لاستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم العدائية .

حيث تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات في الإطار القانوني بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، وأسفر ذلك عن ضبط السيارة المعنية بالمعلومات بنطاق مركز «الواسطى – محافظة بنى سويف» وقائدها وبياناتها كالتالي : السيارة رقم ” و ف ج 4937 ” ماركة تويوتا بيك أب بيضاء اللون قيادة “أيمن أحمد محمد فواز” ( مواليد 10 / 7 / 1971 بنى سويف ويقيم بها قرية تزمنت الغربية – عاطل».

وأسفر تفتيش السيارة عن ضبط مخزن سري أسفل صندوقها وتبين أن بداخله 190 بندقية خرطوش “PUMPACTION” سعة 5 طلقات ماركة “بيونتر ، توماهوك” ، و 62 خزينة طلقات خاصة ببندقية خرطوش، بالإضافة إلى 24 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، و17 لفافة صغيرة الحجم لمخدر الحشيش.

أضافت المعلومات قيامه بإخفاء كمية أخرى من الأسلحة بأحد المخازن بمنطقة «البشرى / إمتداد الرمد / بندر بنى سويف» حيث تم استهدافه بإرشاده ” وأسفر تفتيشه عن ضط -50 بندقية خرطوش ” PUMPACTION ” سعة 5 طلقات ماركة “بيونتر ، توماهوك “، و58خزينة طلقات خاصة ببندقية خرطوش، وبندقية آلية مطموسة الأرقام “غير صالحة للاستخدام” ، 19 طلقة آلى ، بالإضافة إلى 113 طلقة جرينوف، و 4 طبنجة، و5 طبنجة هيكلية “بدون منزلق”، وكمية من المواسير الخاصة بالبنادق الخرطوش «قطع غيار»، و 25 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش ” تحتوى بداخلها عدد 125 فرش لمخدر الحشيش.

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين ومرتكبيهما، وكذا مواصلة الجهود في تتبع وملاحقة باقي العناصر المتورطة.