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الاحتلال الإسرائيلى يقيم حواجز عسكرية على مداخل قرية غرب جنين

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الاحتلال الإسرائيلى يقيم حواجز عسكرية على مداخل قرية غرب جنين الاحتلال الإسرائيلى يقيم حواجز عسكرية على مداخل قرية غرب جنين

>رام الله (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت مداخل قرية (زبونا) الرئيسية غرب جنين، وأقامت حواجز عسكرية عليها، ومنعت الفلسطينيين من دخولها أو الخروج منها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن قوات الاحتلال، أغلقت مداخل (زبوبا) الرئيسية بحواجز عسكرية، واحتجزت عشرات المركبات ودققت فى بطاقات راكبيها واستجوبتهم، إضافة إلى قيامها بإبلاغ سكان القرية، أنها ستغلقها باستمرار وستفرض عقوبات عليها، بذريعة قيام سكانها برشق الحجارة على الدوريات العسكرية الإسرائيلية، وقص السياج المقام فوق أراضيهم".

من ناحية أخرى، استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلى، بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم فى بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.


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