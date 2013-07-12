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حياة بسمة وعمرو حمزاوي في مسلسل إذاعي

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حياة بسمة وعمرو حمزاوي في مسلسل إذاعي حياة بسمة وعمرو حمزاوي في مسلسل إذاعي

بمجرّد الإعلان عن اسم المسلسل الإذاعي "العريس" وتداول قصته التي تدور حول تصاعد نفوذ أحد رجال السياسة، أشاع البعض أنّ العمل يشير ويلمح إلى النائب السابق والناشط السياسيّ الدكتور عمرو حمزاوي، زوج الفنانة بسمة، وأنّ العمل يتطرّق في حلقاته الأخيرة إلى علاقة الزوجين، على أن يجسّد شخصيّة الدكتور عمرو الفنّان طارق لطفي، فيما تظهر حنان مطاوع في شخصيّة بسمة.
الشائعة نفاها تماماً في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" السينارست فايز رشوان، حيث قال إنّها شائعة لا أساس لها من الصحة أبداً، فالعمل لا يتطرّق إلى حياة أشخاص بعينهم، بل إنّهيرصد قصّة صعود سياسيّ شاب، يعمل أستاذاً للعلوم السياسية في الجامعة الأمريكيّة، ثمّ يدخل لجنة السياسات في الحزب الوطني، ويخرج منها ويتزوّج من أجنبية.
مسلسل "العريس" من بطولة طارق لطفي، ويوسف شعبان، وحنان مطاوع، وشريف خير الله، وناصر سيف، وعفاف رشاد، وصبحي خليل، وهبة توفيق، ومحمد محمود، إضافة إلى العديد من نجوم الإذاعة المصريّة.
ويُعدّ العمل رؤية دراميّة جديدة لقصّة نجيب محفوظ، بإعداد دراميّ وحوار من فايز رشوان، ومن إخراج علي عبد العال، ويُذاع على موجات البرنامج العام.

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