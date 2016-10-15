أخبار عاجلة

تعرف على أهم بنود قانون الطوارئ (فيديوجراف) -
لحظة وصول قوات الشرطة لكنيسة طنطا بمرافقة مدير الأمن الجديد -
العرابي: هناك تقصير أمني.. كان علينا الحذر بعد زيارة السيسي لأمريكا -
فيديو| بكري: صدور قانون الهيئات الصحفية والإعلامية خلال ساعات -
صور| سفيرة بلجيكا تشيد بمنطقة «الكاب الأثرية» في أسوان -
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب -
بالفيديو.. أماني الخياط للأقباط: «اتفقتوا مع القرضاوي؟» -
بالصور.. مقتل 7 من عناصر «داعش» في أسيوط وضبط ترسانة أسلحة -
ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب -
«تاون جاس»: توصيل الغاز لـ345 ألف عميل باستثمارات 900 مليون جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى قرية السعيد بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد "عبدالحليم محمد"

Google+ Print
أهالى قرية السعيد بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد "عبدالحليم محمد" أهالى قرية السعيد بالشرقية يشيعون جثمان الشهيد "عبدالحليم محمد"

>الشرقية - فتحية الديب

شيع المئات من أهالى قرية السعيد التابعة، لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، صباح اليوم السبت، جثمان المجند "عبدالحليم محمد عبدالحليم شحاتة" 22 عامًا، إلى مثواه الأخير بمقابر القرية، وشارك فى الجنازة زملاء المجند، وأصدقاؤه بالقرية، وردد الأهالى "لا إله إلا الله .. الشهيد حبيب الله"، و"لا إله اإا الله .. الإرهاب عدو الله".

 

 

وحرص اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن يكون على رأس المشيعين فى الجنازة العسكرية المعدة لتكريم الشهيد، وذكر بعض الأهالى، أن والد الشهيد حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، ومن أسرة بسيطة ووالدته ربة منزل، بالإضافة إلى أن لديه 4 أشقاء وهم حسن 28 سنة، وأحمد 20 سنة، وإبراهيم 18 سنة، وأخ أصغر.

 

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ إلى قرية الغابة فى مركز أبوكبير، لتقديم واجب العزاء فى الشهيد الثانى محمد صالح صبحى الذى سقط فى نفس الحادث.

 

كان 12 مجندًا، استشهدوا أمس الجمعة، فى هجوم إرهابى على كمين "زقدان" وسط سيناء، وذلك بطريق مغارة منجم الحسنة، على بعد 30 كيلو مترًا من بئر العبد.

 

 

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد

شهيد الشرقية

شهيد أبو حماد 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365