بالصور.. إقبال كبير للحصول على السكر بـ5 جنيهات بمجمعات الإسكندرية

شهدت أفرع المجمعات الاستهلاكية إقبالا كبيرا وزحاما شديدا من المواطنين للحصول على السكر من المجمعات الاستهلاكية، فى الأزمة التى تواجهها مصر من ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر إلى الضعف.

وشكا المواطنون من عدم توافر السكر وصعوبة الحصول عليه، مطالبين بتوفره بالسعر المدعم، نظرا للمعاناة التى يجدونها فى الحصول عليه.

من جانبه أكد محمد صدقى، رئيس شركة المجمعات الاستهلاكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السكر يتوفر فى جميع أفرع المجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو، كما أنه متوافر فى الحصص التموينية، إلا أن جشع التجار وتكالب أصحاب المقاهى والكافيتريات للحصول عليه أدى إلى تفاقم الأزمة.

وأشار رئيس شركة المجمعات إلى أن الشركة أطلقت اليوم مبادرة "عشانك يا إسكندرانى" فى 200 فرع تابعة للشركة، لتوافر السلع الغذائية بتخفيض يصل إلى 25% ولمدة شهر.