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متهم بـ"أحداث المقطم" للمحكمة: الحزب الوحيد الذى انتمى إليه هو "الوطنى"

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متهم بـ"أحداث المقطم" للمحكمة: الحزب الوحيد الذى انتمى إليه هو "الوطنى" متهم بـ"أحداث المقطم" للمحكمة: الحزب الوحيد الذى انتمى إليه هو "الوطنى"

>كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 7 أشخاص لاتهامهم بالاشتراك فى أحداث العنف التى وقعت بالمقطم مطلع العام الماضى.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد، وممدوح عبد الرشيد.

 

وفى نهاية الجلسة استمعت المحكمة للمتهم محمد حلمى، الذى وجه حديثه للمحكمة قائلا إنه كان يؤسس شركة برمجيات في عقب عودته من الخارج، وإنه قضى أكثر من 12 سنة خارج البلاد، وإن والده كان عضو مجلس شعب عن الحزب الوطنى لدورتين متتاليتين، بدائرة باب الشعرية، وإن الحزب الوحيد الذى انتمى إليه هو الحزب الوطنى، وإنه تبرع لصندوق تحيا مصر بربع مليون جنيه".

 

وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل مؤسسات الدولة، وترويع المواطنين، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 

 


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