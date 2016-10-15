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لافروف يصل سويسرا ليرأس وفد روسيا في اجتماع «لوزان» الخاص بسوريا

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لافروف يصل سويسرا ليرأس وفد روسيا في اجتماع «لوزان» الخاص بسوريا لافروف يصل سويسرا ليرأس وفد روسيا في اجتماع «لوزان» الخاص بسوريا

سيرجي لافروف _ أرشيفية

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى العاصمة السويسرية جنيف وسوف ينطلق منها إلى مدينة لوزان ليرأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري الدولي لمناقشة الأوضاع في سوريا, والذي سيعقد خلال ساعات.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية في نبأ لها بثته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن اجتماع لوزان سيشهد أيضا حضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيريه التركي مولود تشاووش أوغلو والإيراني جواد ظريف,بجانب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول سوريا ستيفان دي ميستورا, إلى جانب ممثلين من وربما قطر.

ومن المنتظر أن يدور محور الاجتماع حول بحث سبل استئناف اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا ومناقشة الأوضاع في حلب وآفاق فصل الارهابيين عن المعارضة وبالاخص في مدينة حلب وماحولها.

وكان لافروف أكد في السابق أن روسيا لا تعتزم طرح أي مبادرات جديدة خلال فعاليات الاجتماع.

كما شدد على أن البنود التي تم ذكرها في شروط الهدنة في سوريا وتسوية النزاع قد تم ذكرها بالفعل في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, ومن المهم للغاية تنفيذ هذه البنود وتفعيلها.

أ ش أ

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