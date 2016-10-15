أستراليا: ضبط أكبر كمية مخدرات قيمتها تفوق 100 مليون دولار

تمكنت السلطات الأسترالية من ضبط 1.2 طن من مخدرات النشوة المحظورة، بقيمة 145 مليون دولار أسترالي «114 مليون دولار أمريكي» في سيدني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بيان حكومي اليوم السبت أن الشرطة الاتحادية الأسترالية ضبطت مخدرات من نوع “ميثيلينيديوكسي ميثامفيتامين” المعروفة شعبيًا باسم “مخدرات النشوة”، مخبأة داخل صفائح الالومنيوم في مخزن في ضاحية بسيدني الاسبوع الماضي.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب وزير العدل “إنها أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في أستراليا حتى الان في عام 2016 ورابع أكبر عملية ضبط لمخدرات النشوة مسجلة في أستراليا”، وأضاف: “لا يمكن التقليل من أهمية حجم تلك المادة التي تم ضبطها وحجم الضرر الذي كان يمكن أن تسببه”.

واعتقلت الشرطة رجلين بولنديين 28 عامًا، و29 عامًا، ووجهت اتهامات لهما بسبب مزاعم حول استيرادهما المخدرات. ورفضت محكمة”باراماتا” المحلية اليوم السبت الإفراج عنهما بكفالة.

وقالت نائب مفوض الشرطة الاتحادية، جوستن ساوندرز للصحفيين اليوم السبت إن الاثنين قاما بتهريب مخدرات “النشوة” إلى البلاد من أوروبا، لكن لم تكشف عن الدولة الاوروبية. وتابعت أن الكمية تعادل أكثر من 4.1 مليون من أقراص النشوة.