تركيا تحتج على نشر البحرية الأمريكية صورًا لقوات عثمانية مهزومة على «تويتر»

أعربت تركيا عن احتجاجها على نشر البحرية الأمريكية أمس الجمعة، صورة تبدو من القرن التاسع عشر، وتظهر فيها قوات مهزومة يعلوها العلم التركي، في إشارة إلى قوات الولايات التابعة للدولة العثمانية آنذاك.

ونشرت البحرية الأمريكية تلك الصورة وبجانبها صورتان آخريان لبعض قواتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، للاحتفال بالذكرى 241 لنشأة البحرية الأمريكية.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية التركية إنهم بحثوا مع نظرائهم الأمريكيين مسألة الصورة، حسب ما نقلته وسائل إعلام تركية رسمية اليوم السبت عن مصادر في الخارجية التركية.

وقالت المصادر إن المسؤولين أعربوا لسفير الولايات المتحدة لدى أنقرة جون باس، عن انزعاجهم من الأمر، وأكّدوا رفضهم القاطع لاستخدام العلم التركي في الصورة، ودعوا الجانب الأمريكي لاتخاذ الخطوات اللازمة فورا لمعالجة المسألة.

ومن جهة أخرى تناول السفير التركي لدى واشنطن سردار قيليج المسألة ذاتها مع مسؤولين أمريكيين، معربًا عن إنزعاج أنقرة من الأمر، مشددا على ضرورة حذف الصورة في أقرب وقت.

وتحاكي الصورة “معركة طرابلس” أو “الحرب البربرية الأمريكية الأولى” التي اندلعت بين عامي 1801-1805، ضد دول شمال إفريقيا (ليبيا، تونس، الجزائر التابعة للدولة العثمانية، وسلطنة المغرب المستقلة).

وكتب على الصورة: “قوية، شجاعة، مستعدة”، في إشارة إلى البحرية الأمريكية، بينما يظهر جنود مهزومون وقتلى يعتليهم العلم التركي، الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة.

وفي سياق متصل نسبت هذه المصادر الإعلامية التركية الرسمية إلى مسؤول بالأسطول الأمريكي – قالت إنه فضّل عدم الكشف عن اسمه – إن البحرية الأمريكية حذفت الصورة من موقع “تويتر”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

أ ش أ