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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار

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بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار

مجلس الوزراء – أرشيفية

يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم السبت، عدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبري، وموقف توافر السلع التموينية الرئيسية، وخطوات تكوين الاحتياطيات الإستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الممارسات الإحتكارية.

كما يستعرض المجلس الخطوات الخاصة بالتوسع في المساحة المنزرعة من محصول الذرة الصفراء إلى نحو مليوني فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد وشراء المحصول من المزارعين للموسم الجديد.

كما يتضمن اجتماع المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «113 لسنة 1983» بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ومشروع قانون المجمع العلمي المصري، وإنشاء مشروع المحاجر بمحافظة أسوان.

أ ش أ

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