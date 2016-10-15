بوتن ومودى يعقدان محادثات فى ولاية جوا الهندية

أفادت مصادر مطلعة، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى يعقدان حاليًا محادثات على نطاق ضيق فى ولاية جوا الهندية.
وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية – فى نبأ بثته على موقعها الألكترونى اليوم السبت – أن مودي، قبل إجراء المحادثات، استقبل الرئيس بوتن بنفسه ثم شرعا فى اجراء محادثاتهما.، ومن المنتظر أن تستمر محادثات بوتن ومودى على نطاق ضيق ثم تعقبها لقاءات بين المسئولين الروس والهنود، وقد مثل أيضا الوفد الروسى فى الهند نائب رئيس الوزراء ديميترى روجوزين ووزراء الصناعة والتجارة والطاقة والتنمية الاقتصادية،بجانب رئيس المؤسسة النووية الروسية “روساتوم” ومسئولين آخرين.
وتتضمن أجندة المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الوضع فى سوريا وأفغانستان بجانب سبل مكافحة الإرهاب، فضلا عن بحث أوجه التعاون المشترك فى مجال الطاقة النووية والتعاون العسكرى.
وكان الرئيس الروسى وصل إلى ولاية جوا الهندية قبل ساعات للمشاركة فى قمة بريكس، وهى المنظمة التى تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا يومى 15 و16 أكتوبر الجارى، ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من القضايا الدولية، من بينها الأزمة السورية وسبل محاربة الارهاب، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى.
أ.ش.أ