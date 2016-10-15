بوتن ومودى يعقدان محادثات فى ولاية جوا الهندية

أفادت مصادر مطلعة، ‏أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتن ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا ‏مودى يعقدان حاليًا محادثات على نطاق ضيق فى ولاية جوا الهندية.‏

‏وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية – فى نبأ بثته على موقعها ‏الألكترونى اليوم السبت – أن مودي، قبل إجراء المحادثات، استقبل الرئيس بوتن بنفسه ‏ثم شرعا فى اجراء محادثاتهما.، ‏ومن المنتظر أن تستمر محادثات بوتن ومودى على نطاق ضيق ثم ‏تعقبها لقاءات بين المسئولين الروس والهنود، وقد مثل أيضا الوفد ‏الروسى فى الهند نائب رئيس الوزراء ديميترى روجوزين ووزراء ‏الصناعة والتجارة والطاقة والتنمية الاقتصادية،بجانب رئيس المؤسسة ‏النووية الروسية “روساتوم” ومسئولين آخرين.‏

‏وتتضمن أجندة المحادثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ‏ومناقشة الوضع فى سوريا وأفغانستان بجانب سبل مكافحة الإرهاب، ‏فضلا عن بحث أوجه التعاون المشترك فى مجال الطاقة النووية والتعاون ‏العسكرى.

وكان الرئيس الروسى وصل إلى ولاية جوا الهندية قبل ساعات ‏للمشاركة فى قمة بريكس، وهى المنظمة التى تضم روسيا والبرازيل ‏والهند والصين وجنوب أفريقيا يومى 15 و16 أكتوبر الجارى، ومن ‏المقرر أن تناقش القمة عددا من القضايا الدولية، من بينها الأزمة ‏السورية وسبل محاربة الارهاب، بالإضافة إلى التحديات التى تواجه ‏الاقتصاد العالمى.‏

أ.ش.أ