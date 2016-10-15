مذيعة النهار مهاجمة «البرادعي»: « قطع لسانك»

وقفت الإعلامية أسماء مصطفى، دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة عملية إرهابية، في أحد الأكمنة الأمنية بشمال سيناء، صباح أمس الجمعة، داعية المصريين بالدعاء لهم وقراءة سورة الفاتحة على أرواحهم، مؤكدة أنه سيتم الثأر لهم والقضاء على الإرهاب.

وأوضحت “مصطفى” خلال برنامجها “نهار جديد” المُذاع على فضائية “النهار اليوم”، السبت، أن هناك بعض الجماعات تتعامل بشأن استشهاد أفراد القوات المسلحة، كأنه “خبر عادي” أو أرقام، مضيفة أن جميع حبات الرمال في سيناء روت بدماء الجنود الذين يقدمون حياتهم فداءً للوطن.

أشارت إلى “تويتة” محمد البرادعي الذي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء أمس، قائلة “قطع لسانك”، موضحة أنه لا يستحق أن يرد عليه أحد، حيث أنه يسعى للحفاظ على أرواح جماعة الإخوان المسلمين فقط، كما حاول تأمين اعتصام رابعة العدوية في 2013، لافتة إلى أن ذلك لا يعبر عن الحرية أو الديمقراطية التي يطالب بها.

وأعربت مقدمة برنامج “نهار جديد”، عن استياءها الشديد، من هجوم البعض على القوات المسلحة والتزايد عليهم، بسبب الرواتب التي يحصلون عليهم، قائلة “خد فلوس وروح سيناء قدّم حياتك في سبيل الوطن”، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يتاجرون بحقوق الفقراء ويناقشون أزمات السكر والأرز، دون الالتفاف حول الوطن.

وأكدت أنه يجب نزع الجنسية المصرية من بعض المصريين الذين يعادون الوطن مثل الإخوانية آيات عرابي الهاربة إلى تركيا، مهاجمة بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتطاولون على القوات المسلحة والشرطة، حيث أنهم عانوا من انعدام التربية، قائلة: “لو ابني بالجزمة وتحت رجلي”.

يذكر أن، محمد البرادعي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ” “رحم الله كل نفس ذهبت لخالقها.. هل من عاقل يخرجنا من ظلام الكراهية والعنف المتبادل الى نور التسامح والعيش المشترك ، درءا لحريق لايبقى ولايذر”، وذلك عقب استشهاد 12 مجندًا من القوات المسلحة في أحد الأكمنة في شمال سيناء صباح أمس.