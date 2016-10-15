«طرق دبي» تزيح الستار عن تصميم مركبات التأجير الذكي

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الذكية، التي تقدمها الهيئة للمتعاملين، في معرض جيتكس 2016، وتتضمن الحزمة الكشف عن الشكل الخارجي لتصميم تأجير المركبات بالساعات (التأجير الذكي)، ومشروع المواقف الذكية، ومشروع الإنارة الذكية، ونظام (رقيب) الذي يقوم بمراقبة حالة سائقي الحافلات أثناء القيادة، وخدمات نول الذكية، إلى جانب استعراض أحدث إصدارات الهيئة من التطبيقات والخدمات الذكية.

وقال الطاير: يأتي إطلاق الحزمة الجديدة من التطبيقات والخدمات الذكية، تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، التي تقدم خدمات للجمهور، عبر الهاتف المحمول، على مدار الساعة، وعلى مدار الأسبوع والعام، وتحقيق السعادة للسكان، وتعزيز تجربة المتعاملين، كما يأتي ترجمة للمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة عالية من خلال التقنيات الحديثة والمتطورة.

التأجير الذكي

> وأضاف: ستبدأ الهيئة قريباً تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المواقف الذكية، الذي يتيح للمستخدمين معرفة أماكن المواقف الشاغرة على شارع الشيخ زايد، ومنطقة الرقة كمرحلة أولية على أن يتم استكمال التنفيذ في باقي المناطق الخاضعة لنظام للتعرفة تباعاً، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في توفير الجهد والوقت في البحث عن المواقف غير المشغولة وتقليل الزحام الناتج عنه، فضلا عن إمكانية البحث عن منطقة معينة لمعرفة عدد المواقف الشاغرة فيها، وعرض المسافة بين موقع المركبة وأقرب موقف شاغر.

وقال: تعرض الهيئة خلال مشاركتها في المعرض نظام تأجير المركبات بالساعات (التأجير الذكي)، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مشيراً إلى أن (التأجير الذكي) الذي يدعم جهود الهيئة في زيادة نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي وتحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات، يسهم في تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية، حيث يتيح لهم استئجار المركبة لفترة قصيرة بحد أقصى ست ساعات، عن طريق التطبيقات الذكية أو عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، ومن المبادرات التي سيتم عرضها مشروع الإنارة الذكية الذي يأتي تنفيذه انسجاماً مع مبادرة المدينة الذكية، ومبادرة (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، ويشتمل المشروع على عدد من الأنظمة منها نظام مركزي للتحكم لاسلكياً بإنارة الطرق عن بُعد ما يُسهم في خفض استهلاك الطاقة وزيادة العمر الافتراضي لوحدات الإنارة، ونظام كاميرات المراقبة التي تتيح نقل الصورة بشكل مباشر إلى محطة التحكم في الموقع لاسلكياً، ونظام (واي فاي WI-FI)، الذي تم تطبيقه تجريبياً على جسر قناة دبي المائية على شارع الشيخ زايد.

رقيب

> وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة ستعرض نظاما ذكيا لمراقبة حالة سائقي الحافلات أثناء القيادة، وهو جهاز متطور يتم تثبيته أمام سائق الحافلة يقوم بقراءة علامات الإرهاق والتعب أو أي مرض يعاني منه السائق، عبر مؤشرات تقنية تصل إلى غرفة التحكم في الهيئة، ويتم على أساسها التعامل الفوري مع الحالة، مشيراً إلى أن النظام يسهم في تفادي وقوع الحوادث التي تـُعرض سلامة الركاب للخطر، إضافة إلى التأثير المباشر في الكفاءة التشغيلية للحافلات من حيث دقة توقيت وصول الرحلات في موعدها المحدد أو المـُجدول.

أنظمة ذكية

> وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: من الخدمات الجديدة والمطورة التي سيتم عرضها، التحديث الجديد للتطبيق الذكي للهيئة "RTA Dubai" الذي يتضمن خاصية جديدة لطلب خدمات أو معلومات عن طريق الأوامر الصوتية لمعرفة المخالفات، وإمكانية تجديد ترخيص المركبة، وتحديد المواقف الشاغرة للتسهيل على المتعاملين الحاليين، ولتوفير خدمات لذوي الإعاقة البصرية، واستخدام تقنية الواقع المعزز لمعرفة أقرب محطة مترو، وموعد الوصول، ونسبة الأشغال وأوقات الذروة، كما سيتمكن المتعامل لأول مرة من التفاعل مع خدمات الهيئة الذكية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، وعرض كيفية فحص الخدمات من خلال مختبر تجربة المتعامل، كما سيتم عرض نظام التذاكر الذكية في الحافلات، الذي يتيح للراكب الدخول والخروج للحافلات دون الحاجة لمسح البطاقة على الجهاز، وكذلك نظام إزالة عيوب المركبات لتحسين مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من حوادث المركبات الثقيلة على الطرقات، عن طريق مراقبة قراءات أجهزة الرقابة عن بُعد وتحليل بيانات عمليات التفتيش الميداني على المركبات، وبيانات الفحص الفني السنوية، إضافة إلى خدمة (نول) في الحدائق العامة بدبي، واستخدام تقنية الاتصال قريب المدى في تقديم خدمات فورية لمتعاملي (نول)، مثل إعادة تعبئة رصيد البطاقة، وتحويل الأرصدة بين بطاقات (نول)، بصورة فورية ضمن تطبيق المواصلات العامة.

التحول الذكي

> وأكد مطر الطاير أن الهيئة تولي موضوع التحول نحو الخدمات الذكية والمبتكرة عناية خاصة، فبعد انتهاء الهيئة من تحويل جميع خدماتها لخدمات تقدم عن طريق الهواتف الذكية والقنوات الالكترونية، تم إنشاء قسم (تكامل أنظمة المواصلات)، ويتم حالياً التركيز على التنقل الذكي، والتقنيات الحديثة التي تدعم التكامل بين وسائل وخدمات النقل، كما تعمل على تطوير منصة متكاملة للتنقل في إمارة دبي، التي تتيح للمتعاملين الوصول لجميع وسائل النقل في دبي عبر نافذة واحدة (تطبيق ذكي).