نيابة بولاق أبو العلا تقرر حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة السيارات

قررت نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار حازم لمعى، رئيس النيابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب عدد من حوادث سرقة السيارات، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول وقائع السرقات، ومن المقرر استدعاء أصحاب السيارات المسروقة للاستماع إلى أقوالهم .

كشفت التحقيقات ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، تفيد بأن عاطل وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المغافلة"، ومساومة مالكيها على دفع مبالغ مالية نظير إعادة السيارات، وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، واعترف بارتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب على النحو التالى:

- سرقة السيارة رقم ج ص 2357 ماركة أوسوزو بيضاء اللون ملك حمادة محمد سرور عبد العزيز سن 26 سائق، مقيم مركز طامية بالفيوم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 5864 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 14/8/2016م.

- سرقة السيارة رقم 34538 ماركة شيفورلية صفراء اللون ملك حمدى إبراهيم السيد محمد سن 37 سائق، مقيم مركز يوسف الصديق بالفيوم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 2318 لسنة 2016م جنح القسم بتاريخ 17/3/2016م.

- سرقة السيارة رقم 44847 ماركة سوزوكى فان نبيتى اللون ملك محمد صالح عبد النعيم سن 36 سائق، مقيم مركز إطسا بالفيوم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 6694 لسنة 2016م جنح الأزبكية بتاريخ 4/5/2016م.

- سرقة السيارة رقم ع م ب 948 ماركة شيفورلية حمراء اللون ملك حسن محمد عبد الستار سن 29 سائق، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس، والمحرر بشأنها المحضر رقم 10202 لسنة 2015م جنح القسم بتاريخ 12/12/2015م، وأقر المتهم بإعادته السيارات المشار إليها لمالكيها مقابل مبالغ مالية، تحرر محضر وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بما سبق .